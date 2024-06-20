Раскрыты цели нового санкционного пакета ЕС против России

Утвержденный постоянными представителями стран Евросоюза 14-й санкционный пакет против России направлен на ограничение экспорта сжиженного природного газа (СПГ), а также против «теневого» нефтяного флота. Об этом со ссылкой на копию документа сообщила бельгийская газета Le Soir .

Авторы пояснили, что поступающий в Евросоюз российский СПГ после доставки переносят на ледокольные танкеры для перевозки сырья через Северный морской путь в страны Азии. Перевалка происходит в портах Зебрюгг или Монтуар-де-Бретань. Оттуда корабли поставляют сырье на рынки азиатских стран, в том числе в Китай.

Ограничение реэкспорта не повлияет на поставки СПГ в Евросоюз, но ограничит торговые возможности российских энергетиков. Сохранение объема поступающего сырья стало одним из главных условий одобрения нового санкционного пакета со стороны стран, которые сохранили зависимость от российского газа.

Кроме того, дополнительные санкции введут против «теневого» флота России, которые используются для перевозки нефти, указало издание. Под рестрикции, по его данным, попадет Система передачи финансовых сообщений Центробанка России, которую стали использовать для уведомления о проведении оплаты сделок после отключения страны от SWIFT.

Также газета обратила внимание, что по инициативе Еврокомиссии требования к европейским компаниям по отслеживанию товаров будут ужесточать. Таким образом, руководство блока намерено усилить эффективность прошлых санкций, направленных на предотвращении импорта в Россию запрещенных товаров через третьи страны.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах ЕС сообщало, что 14-й пакет санкций против России утвердят на заседании Совета Евросоюза 24 июня. В этот же день документ опубликуют в официальном журнале блока, после он вступит в силу.