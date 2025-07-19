Санкции ЕС не остановили теневой флот России от экспорта нефти

Включение новых танкеров из теневого флота России в санкционный список ЕС и понижение потолка цены на нефть Urals на 15% ниже рынка не окажут никакого эффекта. Об этом написала французская газета Le Monde .

Журналисты отметили, что спустя сутки новых рестрикций 105 танкеров продолжили поставки нефти в Китай и Индию.

В частности, судно Andromeda, которое подпало под санкции еще в декабре прошлого года, только что завершило свой четвертый рейс на нефтеперерабатывающий завод Джамнагаре на северо-западе Индии и вернулось в порт Усть-Луги, пройдя через Балтийское море.

Отслеживающая морские грузы компания Kpler заявила, что за четыре прохода Andromeda перевезла почти три миллиона баррелей нефти, что принесло российскому бюджету более 150 миллионов долларов.

Несмотря на запрет, входящие в теневой флот корабли имеют западную страховку, а также регистрацию в странах G7, которые выступили инициаторами введения потолка на российскую нефть.

«Это заставляет усомниться в эффективности существующих мер, направленных на подрыв нефтяных доходов России», — резюмировали журналисты.

Евросоюз принял 18-й по счету санкционный пакет против России в минувшую пятницу, 18 июля. Кроме снижения потолка на российскую нефть и запрета на страхование и прием судов теневого флота, под ограничение подпали 22 банка. Им запретили проведение финансовых операций с физическими и юридическими лицами в ЕС, а также заморозили активы и имущество.

В пресс-службе Ozon Банка в комментарири 360.ru заявили, что введенные санкции их никак не коснулись, так как заграничных активов у финансовой организации нет, а для переводов используется только российская инфраструктура.