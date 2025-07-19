«SWIFT не пользуемся». Ozon Банк оценил попадание в санкционный список ЕС

Санкции Евросоюза не повлияли на работу Ozon Банка, который не имеет активов за рубежом и не проводит операции за пределами России. Об этом 360.ru заявили в пресс-службе финансовой организации.

Там подчеркнули, что продолжили работать в стандартном режиме. Клиенты также могут оплачивать покупки Ozon-картой, открывать накопительные счета и вклады, а предприниматели — использовать другие финансовые продукты.

«У банка нет активов за рубежом, операций за пределами страны он не ведет, своих клиентов обслуживает внутри России, системой SWIFT не пользуется — использует только российскую финансовую инфраструктуру», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что принятые Евросоюзом санкционные меры на работу банка никак не повлияют, а также они не распространяются на другие юридические лица Группы Ozon.

Евросоюз принял новый санкционный пакет против России в минувшую пятницу, 18 июля. Под рестрикции подпали 22 российских банка. Их отключили от системы международных платежей SWIFT, запретили проведение любых финансовых операций с юридическими и физическими лицами из стран ЕС, а также заморозили активы и имущество.