Санитарный вертолет потерпел крушение в Малайзии

The Star: при крушении санитарного вертолета в Малайзии погибли 5 человек

В крупнейшем малазийском штате Саравак потерпел крушение вертолет службы санитарной авиации. Все пять человек, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщило издание The Star .

Авиакатастрофа произошла днем 8 сентября недалеко от аэропорта короткого взлета и посадки Лонг-Лелланг. Вертолет с двумя медсестрами, врачом, его помощником и пилотом вылетел из города Мири на острове Калимантан по служебной необходимости.

Председатель комитета по управлению стихийными бедствиями округа Мири Галонг Луанг сообщил, что все пять человек погибли при крушении.

«Это основано на отчетах пожарно-спасательной службы и Министерства здравоохранения», — сказал он.

Ранее в США потерпел крушение ударный вертолет AH-64 Apache, дислоцировавшийся на военной базе Форт-Худ. Погибли два человека.