Самый высокий небоскреб в США начал рассыпаться из-за прихоти застройщика

Жемчужина улицы миллиардеров в Нью-Йорке, 102-этажный небоскреб начал рассыпаться спустя несколько лет после введения в эксплуатацию. Ради белого цвета фасада застройщик настоял на использовании недостаточно крепких материалов, сообщила газета The New York Times .

К моменту постройки в 2015 году небоскреб по адресу Парк-авеню, 432 являлся самым высоким жилым зданием в мире. Ради 102-этажной прямоугольной башни девелопер Гарри Маклоу снес роскошный отель «Дрейк». Он хорошо заработал, продав 125 квартир в здании за более чем 2,5 миллиарда долларов. Среди владельцев оказались певица Дженнифер Лопес и саудовский розничный магнат Фаваз Аль-Хокайр.

Новоселье омрачилось проблемами. Стены здания потрескались, в том числе несущий фасад, а на верхних этажах выпали целые куски бетона. Лифты то и дело ломались, через потолки просачивалась вода, при сильном ветре чувствовалось раскачивание. Начались судебные разбирательства с участием застройщиков, инженеров, жильцов и небольшой армии подрядчиков.

«Десятилетнее здание не должно демонстрировать такой уровень износа. Никто не может утверждать, что это не провал», — заявил глава кафедры гражданского, экологического и геоматического строительства Университетского колледжа Лондона Хосе Тореро.

Независимые эксперты заявили о плохом качестве бетона. Выяснилось, что ради белого цета фасада Марлоу приказал изменить его состав в ущерб прочности. В итоге стены просто не выдержали нагрузки и буквально посыпались. Устранение проблем может обойтись застройщику в более чем 100 миллионов долларов.

Еще одной проблемой Нью-Йорка стало проседание почвы. Из-за добычи грунтовых вод в фундаментах зданий могут образоваться трещины.