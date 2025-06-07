Почти 30 крупных американских городов стали постепенно тонуть

В США 28 городов-миллионников уходят под воду из-за проседания почвы. Об этом сообщили ученые Политехнического университета Вирджинии в журнале Nature Cities .

Опускание происходит всего на несколько миллиметров в год, однако из-за этого растет риск разрушения около 29 тысяч зданий и других объектов инфраструктуры. Их фундаменты могут ослабнуть, а стены — пойти трещинами.

«Наиболее тревожная ситуация наблюдается в городах Техаса. Он признан самым быстро тонущим мегаполисом: 42% территории опускается со скоростью более пяти миллиметров в год. Высокие темпы проседания также зафиксированы в Далласе и Форт-Уэрте, <...> Чикаго, Нью-Йорке, Детройте, Денвере и Индианаполисе», — указал источник.

Основная причина — добыча грунтовых вод. Чем больше из почвы выкачивается воды, тем сильнее сжимаются ее пласты и земля проседает.

Большинство таких случаев, порядка 80%, происходит из-за деятельности человека.

Ранее Всемирная метеорологическая организация связала климатические катастрофы на Земле с глобальным потеплением.