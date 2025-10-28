Самый старый президент в мире переизбрался на новый срок в Камеруне

Президент Камеруна Поль Бийя снова стал главой государства — он получил на выборах 53,66% голосов. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его данным, 92-летний лидер переизбрался на восьмой срок, Конституционный совет центральноафриканской подтвердил эту информацию.

Камерунский глава государства управляет страной с 1982 года. Новый семилетний срок позволит Бийя оставаться на посту президента почти до 100 лет.

Его главного конкурента к выборам не допустили, поэтому в стране начались акции протестов. Оппозиционеры назвали результаты голосования сфальсифицированными и отказались их признавать.

В результате протестов во многих районах Камеруна вспыхнули беспорядки, в том числе перестрелки и столкновения с полицией. В результате массовых акций погибли как минимум четыре человека. Сотрудники полиции задержали около 150 участников протестов.