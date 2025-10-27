Революция зумеров добралась до Камеруна

Молодежь Камеруна потребовала отправить в отставку переизбравшегося 92-летнего президента Поля Бийя. Об этом сообщило агентство Reuters .

В стране второй день продолжается революция зумеров. Люди вышли на улицы после объявления предварительных итогов президентских выборов, на которых Бийя большинство голосов. Лидер оппозиции Бакари Чирома обвинил бессменного главу государства в фальсификации и призвал сторонников организовать протестные акции.

В результате митингов в столице Камеруна и нескольких провинциях начались беспорядки, в том числе столкновения с полицией и перестрелки. Канал отметил, что погибли минимум четыре человека, правоохранители задержали порядка 150 протестующих.

Ранее революции зумеров произошли в Непале, Перу и Мадагаскаре. Агентство Bloomberg обратило внимание, что молодые жители стран Африки, Азии и Южной Америки все чаще устраивают протесты из-за недовольства руководством своих государств.