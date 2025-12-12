Самый прогеймерский президент. Белый дом выложил фото Трампа в образе из Minecraft

Официальный аккаунт Белого дома в соцсети X опубликовал изображение президента США Дональда Трампа, выполненное в стиле популярной игры Minecraft. В подписи к посту администрация назвала его «самым прогеймерским президентом Америки».

Публикация сопровождалась заявлением пресс-службы, в котором говорится, что американские студии по разработке видеоигр, по данным Белого дома, существенно нарастили объемы выпуска продукции. В администрации связывают это с введенными Трампом налоговыми стимулами для исследований и разработок в сфере цифровых технологий.

Меры поддержки направлены на расширение технологического сектора и создание условий для роста игровой индустрии в США.

Ранее

Ранее Чертановский районный суд оштрафовал 26-летнюю стримершу Анну Тихонову, известную как Cringanya, за демонстрацию нацистской символики. В октябре 2023 года девушка опубликовала скриншот из Minecraft с изображением свастики на фоне ковра в цветах российского флага.