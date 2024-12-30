Самый длинный скоростной тоннель в мире построили в Китае

Утром 30 декабря на северо-западе Китая завершили прокладку автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли. Его протяженность составила 22,13 километра, сообщило агентство «Синьхуа».
Высокоскоростной тоннель построили в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. После ввода в эксплуатацию он станет самым длинным в мире среди аналогичных объектов.
Тоннель значительно сократит время поездки через центральную часть гор Тяньшань. Сейчас дорога занимает несколько часов, а станет — около 20 минут. Движение по ней полностью откроют уже в 2025 году.
Ранее стало известно, что в уходящем 2024 году поток туристов из России в Китай увеличился в три раза по сравнению с 2023-м. Интерес путешественников к Азии продолжает расти. Популярностью также пользуются такие направления, как Япония, Южная Корея, Вьетнам и Филиппины.
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