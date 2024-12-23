OneTwoTrip: турпоток россиян в Японию и Китай увеличился в три раза

Интерес россиян к путешествиям по Азии значительно вырос в 2024 году. Об этом сообщает сайт «Известия» со ссылкой на экспертов сервиса OneTwoTrip.

По данным специалистов, наибольшее увеличение числа туристов из России зафиксировали в Китае и Японии. Эти страны посетили в три раза больше российских путешественников, чем в предыдущем году. Средняя стоимость проживания составила семь тысяч и 11 тысяч рублей за ночь соответственно.

Популярность Южной Кореи, Вьетнама, Венгрии и Марокко также возросла вдвое. Кроме того, увеличились поездки в Узбекистан, Грузию, Филиппины и Сербию.