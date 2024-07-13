Самый богатый человек Азии заплатил миллионы долларов за свадьбу сына

Guardian: свадьба сына индийского миллиардера Амбани стоила 600 млн долларов

Фото: Unsplash

Свадьба сына индийского миллиардера Мукеша Амбани проходила несколько месяцев и обошлась семье в 600 миллионов долларов. Об этом сообщила газета Guardian.

Торжество длится с марта и закончится 14 июля. Брак заключили дочь директора фармацевтической компании Encore Healthcare Радхика Мерчант и сын миллиардера Ананта Амбани. Пара познакомилась друг с другом еще в детстве, а встречаться они начали после окончания учебы в университете.

Отец жениха, председатель и управляющий директор Reliance Industries, подарил молодоженам виллу с 10 спальнями на острове Пальма Джумейра в Дубае с собственным пляжем.

Ранее в Великобритании прошла свадьба потомка поэта Александра Пушкина Хью Гросвенора. Шафером на торжестве выступал принц Уэльский Уильям. На церемонию в Честерском соборе в графстве Чешир пригласили порядка 400 гостей.

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