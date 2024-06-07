Принц Уильям стал шафером на свадьбе потомка Пушкина

В Великобритании состоялась свадьба одного из потомков поэта Александра Пушкина. Шафером жениха стал принц Уэльский Уильям. Об этом сообщил журнал People .

Хью Гросвенор — самый богатый человек Великобритании моложе 40 лет, герцог Вестминстерский и потомок великого русского поэта, а также представителей династии Романовых. Его избранницей стала Оливия Хенсон. На церемонию, прошедшую в Честерском соборе в графстве Чешир, пригласил около 400 гостей.

На свадьбе присутствовали члены королевской семьи: принц Уэльский Уильям и принцесса Евгения, младшая дочь принца Эндрю. Причем Уильям выполнял роль шафера жениха.

Приглашение на церемонию также получил младший брат Уильяма — принц Гарри, переехавший в США со своей женой Меган Маркл. Но Гарри отказался, заявив, что ему негде остановиться в Англии.

Всего у Пушкина осталось около 200 потомков, среди которых есть художники, миллиардеры и аристократы. Большинство из них живут за границей. Единственный прямой потомок поэта по мужской линии — праправнук Александр Пушкин, он живет в Бельгии.