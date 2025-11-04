Самый богатый бизнесмен Британии Хиндуджа умер в 85 лет

Британский промышленник индийского происхождения, владелец конгломерата Hinduja Group Гопичанд Хиндуджа скончался в возрасте 85 лет. Об этом со ссылкой на заявление семьи сообщила газета Financial Times .

Родные отметили скромность и жизнерадостность предпринимателя, который легко заводил друзей.

«Его запомнят за огромную работу по созданию Hinduja Group, которая добилась глобального успеха», — указали в сообщении.

Близкие к семье предпринимателя источники заявили, что причиной смерти бизнесмена стала продолжительная болезнь.

По оценке журналистов, общий капитал семьи Хиндуджа составляет 35,3 миллиарда фунтов стерлингов, что сделало их самыми богатыми людьми Великобритании.

Гопичанд Хиндуджа присоединился к семейному бизнесу по продаже ковров и специй в 1959 году. Под его руководством компания выросла в огромный финансово-промышленный конгломерат.

В ее структуре работают заводы по производству грузовиков, строительной и военной техники, банки, фирмы по телекоммуникационным услугам, добыче нефти, производству смазочных материалов и компьютерных плат, строительные фирмы по возведению заводов и многое другое.

Hinduja Group открыла роскошный отель стоимостью 1,4 миллиарда фунтов стерлингов в здании бывшего военного министерства на Уайтхолле. Умерший сегодня предприниматель назвал отель своим главным наследием для Лондона.

