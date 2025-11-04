Умер бывший лидер Северной Кореи Ким Ен Нам

Экс-председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) Северной Кореи Ким Ен Нам скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство страны.

Причиной ухода из жизни стало онкологическое заболевание. Похороны запланированы с государственными почестями.

«Жизнь Ким Ен Нама была блестящей жизнью революционера, который с самой высокой честью, чистой верностью и высокой способностью был предан революции в окружении заботы партии и вождя», — указали в публикации.

В комиссию по организации траурной церемонии вошел лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ким Ен Нам родился в Пхеньяне в 1928 году, получил образование в двух университетах Советского Союза: Томском и Ростовском, где учился на историка. Будучи председателем ВНС, представлял Северную Корею на международных встречах, фактически выполняя функции главы государства при верховной власти лидера Трудовой партии страны.