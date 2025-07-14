Самвел Карапетян анонсировал создание новой политической силы в Армении

Арестованный предприниматель Самвел Карапетян заявил о намерении создать новую политическую силу в Армении. Об этом он написал в соцсети.

В своем обращении бизнесмен поблагодарил соотечественников, принявших участие в митинге в его поддержку, который прошел в Ереване 4 июля. По его мнению, демонстрация показала страх властей перед уверенностью народа.

«В последнее время мое послание много обсуждалось, но, к сожалению, были высказаны и различные интерпретации, далекие от реальности. Думаю, я выразился предельно ясно: мы создадим принципиально новую политическую силу», — написал он.

Ранее стало известно, что армянский епископ лишился должности за митинг в защиту Карапетяна. Главу ГК «Ташир» поместили под арест в середине июня по подозрению в публичных призывах к захвату власти.