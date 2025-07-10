Армянский епископ лишился должности за митинг в защиту бизнесмена Карапетяна

Декан факультета богословия в Ереванском государственном университете, епископ Анушаван Жамкочян лишился работы за участие в митинге в поддержку арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщили источники издания 24News .

Ректор Ереванского государственного университета Ованнес Ованнисян 10 июля направил Жамкочяну уведомление о снятии с должности. На сайте университета он все еще числится деканом факультета богословия.

«По нашим сведениям, это распоряжение поступило напрямую из аппарата правительства после того, как декан принял участие в митинге в поддержку Карапетяна», — сообщили инсайдеры.

Митинг прошел 4 июля. Его участники требовали освободить из-под стражи главу ГК «Ташир», арестованного 18 июня по подозрению в публичных призывах к захвату власти из-за поддержки Армянской апостольской церкви. «Известия» сообщили также об аресте 10 сторонников Карапетяна и обысках в головном офисе принадлежавших ему «Электросетей Армении».