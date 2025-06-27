Самую сухую в мире пустыню завалило снегом. Почему в Чили пришла зима?

Пустыня Атакама на севере Чили, признанная самой сухой в мире, впервые за десять лет покрылась снегом. Такое редкое природное явление может быть вызвано изменением климата, рассказал 360.ru кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

«На суше есть только пустыня в Антарктиде, которая вообще никогда не подвергается осадкам. Чилийская пустыня может быть примером места, где осадки выпадают, но происходит это действительно редко», — сказал он.

Причиной появления снега в пустыне Атакама является глобальное изменение климата.

«На самом деле изменение климата — это более широкое понятие, которое включает в себя, в частности, изменение режима осадков, циркуляции воздушных масс в атмосфере и воды в океане. Вполне возможно, что в Чили откуда-то с Антарктиды была занесена некая воздушная масса, которая и привела к такому эффекту», — заключил он.

Ранее научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян сообщил о негативных последствиях для региона в случае обмеления Каспийского моря.