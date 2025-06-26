Сотрудник РАН Данилов-Данильян сообщил о негативных последствиях для региона в случае обмеления Каспийского моря

Прогнозы относительно уровня воды в Каспийском море разнообразны и часто противоречивы. Никто не может с уверенностью предсказать, как будут развиваться события. Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в беседе с ИА НСН заявил, что неуверен в продолжении обмеления Каспия.

Он отметил, что если уровень воды продолжит снижаться, это может иметь негативные последствия.

«Я совсем не уверен в продолжении обмеления Каспия. Вполне возможно, что какое-то время уровень практически останется неизменным, а потом пойдет наверх», — сказал Данилов-Данильян.

Он добавил, что сокращение водной поверхности приведет к уменьшению испарения, что, в свою очередь, вызовет повышение засушливости климата. Это негативно скажется на биоте в Калмыкии, Дагестане и Азербайджане.

Кроме того, могут возникнуть экономические проблемы, связанные с обмелением: кораблям будет труднее добираться до пристаней, которые придется сдвигать или прорывать к ним каналы. Усиление засушливости и опустынивание также негативно скажутся на сельском хозяйстве, особенно в Калмыкии и Дагестане.