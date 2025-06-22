«Самооборона от чего?» Лавров осудил Запад за оправдание атак Израиля

Право государства на самооборону нельзя трактовать произвольно. На это в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным указал министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о конфликте Израиля и Ирана.

Глава МИД назвал западных лидеров циниками, подчеркнув их двойные стандарты.

«Говорят, что Израиль имеет право на самооборону, как Макрон сказал. Самооборона от чего? Если каждой стране позволено право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, толковать так, что „Я сама решаю, когда мне мое право применять и не хочу озираться на Устав ООН“, то это будет уже, конечно, не миропорядок, а хаос полный», — отметил Лавров.

Министр также вспомнил слова президента Владимира Путина, который говорил, что подобные действия могут привести к третьей мировой войне.

Ранее Лавров обсудил эскалацию конфликта Израиля и Ирана с Хаканом Фиданом. Представитель Турции подчеркнул, что завершить противостояние получится только с помощью дипломатии.