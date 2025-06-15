Лавров и Фидан обсудили эскалацию конфликта Израиля и Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости» .

Главной темой обсуждения дипломатов стала эскалация конфликта между Ираном и Израилем, а также ее возможные глобальные и региональные последствия.

Фидан в беседе с Лавровым подчеркнул, что завершить противостояние исламской республики и еврейского государства получится только с помощью дипломатии.

Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что ЦАХАЛ продолжит проводить военную операцию против Ирана. Армия не остановит ее, пока не исчезнет угроза существованию еврейского государства.

«Известия» сообщили, что на всей территории Израиля продолжают работать системы ПВО. Иран обстреливает страну баллистическими ракетами, большинство из них сбивается.