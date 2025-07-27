Самолеты НАТО с системами AWACS ведут постоянное наблюдение за военной активностью России. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на представителей альянса.

Система AWACS обнаруживает воздушные и морские цели на большом расстоянии. Она также координирует действия авиации НАТО в реальном времени.

Офицер ВВС Соединенных Штатов заявил журналистам, что их самолеты являются «глазами в небе». По его словам, разведывательные комплексы фиксируют все передвижения в регионе.

В материале описали вылет самолета Boeing E-3 Sentry над Восточной Европой. В течение восьми часов экипаж отслеживал символы на экранах, обозначавшие корабли и самолеты в районе Балтийского моря и Калининграда.

По словам одного из нидерландских военнослужащих, эти самолеты выполняют задачи, которые невозможно выполнить с наземных станций. Наблюдение ведется с высоты девяти тысяч метров, а данные мгновенно передаются союзникам.

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что любое военное посягательство на Калининградскую область встретит сокрушительный ответ. Так он прокомментировал слова командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью о том, что альянс собирается подавить оборонный потенциал России в Калининградской области.