Самолет загорелся во время жесткой посадки в Неваде

Самолет компании Frontier Airlines загорелся во время жесткой посадки в аэропорту имени Гарри Рида недалеко от Лас-Вегаса в Неваде. Об этом CBS News сообщил представитель аэропорта.
«Рейс (авиакомпании) Frontier Airlines 1326 совершил жесткую посадку. Пожарная служба округа Кларк отреагировала немедленно», — сказал он.
Всех пассажиров и членов экипажа благополучно доставили в зону гейтов. Информации о пострадавших не поступало.
В сентябре легкомоторный самолет Cessna-182 RA3119G экстренно приземлился в Воскресенске. Причиной жесткой посадки стало задымление кабины воздушного судна во время полета.
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