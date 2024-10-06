Самолет загорелся во время жесткой посадки в Неваде

CBS News: в Неваде во время жесткой посадки загорелся самолет Frontier Airlines

Самолет компании Frontier Airlines загорелся во время жесткой посадки в аэропорту имени Гарри Рида недалеко от Лас-Вегаса в Неваде. Об этом CBS News сообщил представитель аэропорта.

«Рейс (авиакомпании) Frontier Airlines 1326 совершил жесткую посадку. Пожарная служба округа Кларк отреагировала немедленно», — сказал он.

Всех пассажиров и членов экипажа благополучно доставили в зону гейтов. Информации о пострадавших не поступало.

В сентябре легкомоторный самолет Cessna-182 RA3119G экстренно приземлился в Воскресенске. Причиной жесткой посадки стало задымление кабины воздушного судна во время полета.