Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва

Самолет Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Барселону, экстренно приземлился в аэропорту Эль-Прат. Об этом сообщила радиостанция Catalunya Radio .

«Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат, после чего была объявлена тревога безопасности», — указали в сообщении.

По информации радиостанции, самолет направили в отдельную зону аэропорта. На борту находились 148 пассажиров и семь членов экипажа.

После посадки пассажиров вывели из самолета, и службы безопасности начали проверять воздушное судно и досматривать людей. Силовики не обнаружили взрывчатых веществ.

Ранее самолет с главой Пентагона Питом Хегсетом на борту экстренно приземлился в Великобритании. Во время полета над Атлантикой экипаж заметил трещину в лобовом стекле.