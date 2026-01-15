Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва
Самолет Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Барселону, экстренно приземлился в аэропорту Эль-Прат. Об этом сообщила радиостанция Catalunya Radio.
«Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат, после чего была объявлена тревога безопасности», — указали в сообщении.
По информации радиостанции, самолет направили в отдельную зону аэропорта. На борту находились 148 пассажиров и семь членов экипажа.
После посадки пассажиров вывели из самолета, и службы безопасности начали проверять воздушное судно и досматривать людей. Силовики не обнаружили взрывчатых веществ.
Ранее самолет с главой Пентагона Питом Хегсетом на борту экстренно приземлился в Великобритании. Во время полета над Атлантикой экипаж заметил трещину в лобовом стекле.