Самолет с главой Пентагона Хегсетом на борту экстренно сел в Британии

Самолет с главой Пентагона Питом Хегсетом на борту экстренно приземлился в Великобритании. Об этом в соцсети Х написал помощник министра Шон Парнелл.

Экипаж обнаружил в лобовом стекле авиалайнера трещину во время полета над Атлантикой. Они подали сигнал бедствия и объявили чрезвычайную ситуацию. Самолет направили на экстренную посадку в Великобританию.

«Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все пассажиры, включая министра Хегсета, находятся в безопасности», — написал Парнелл.

Хегсет летел в США с саммита министров обороны стран-членов НАТО, который проходил в Брюсселе. Во время выступления на саммите американский министр угрожал России и обещал, что США предпримут необходимые шаги, чтобы «возложить на Россию издержки», если она не закончит украинский конфликт.

Постпред США при НАТО ранее заявил, что Пентагон ждет от союзников выделения больших средств и оружия для Украины. Больше всего средств предложили вложить в системы ПВО.