«Самолет Судного дня» сел в Вашингтоне перед обращением Трампа к конгрессу

Самолет ВВС США Boeing-E4B Nightwatch, более известный как «самолет Судного дня», прибыл в Вашингтон за несколько часов до ежегодного обращения президента Дональда Трампа к конгрессу. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучившее полетные данные.

Глава Белого дома выступит перед конгрессменами во вторник в 21:00 по местному времени (05:00 по московскому времени, в среду), чтобы сообщить о положении дел в стране и планах работы своей администрации.

«Самолет Судного дня» вылетел с военной базы Барксдейл в Луизиане, приземлившись на военной базе Эндрюс, расположенной в 24 километрах от центра Вашингтона.

Авиасудно используют в качестве летающего командного пункта, оно находится в постоянной боевой готовности. В числе его задач — обеспечение безопасности президента США. Кроме того, американский лидер или его заместитель и преемники смогут с борта отдать приказ о нанесении ядерного удара по вероятному противнику.

В конце января 2026 года западные СМИ сообщали о вылете Boeing C-40B Clipper из Вашингтона на Средний Запад, причем без уточнения пункта назначения. Этот самолет иногда ошибочно называли «самолетом Судного дня», но в военном смысле этот статус закреплен именно за Boeing E-4B Nightwatch.