Самолет с вице-премьером РФ залетел в воздушное пространство Ирана

В воздушное пространство Ирана залетел борт авиакомпании СЛО «Россия», несмотря на закрытие неба над страной. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным журналистов, это один из немногих воздушных аппаратов, который сейчас летает над территорией Ирана.

По предварительным данным, внутри самолета находится вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а также члены российской делегации. Они направляются в Доху, чтобы поучаствовать в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии, который пройдет со 2 по 3 октября.

Ранее стало известно, что Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. В сторону еврейского государства пустили примерно 500 ракет. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о готовности израильских военных на любые иранские атаки.