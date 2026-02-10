Самолет с 55 пассажирами упал сразу после взлета в Сомали
Самолет авиакомпании StarSky упал на мелководье Индийского океана вскоре после взлета из аэропорта Могадишо. Об этом сообщила газета Daily Mirror.
Воздушное судно, на борту которого находились 55 пассажиров, полетело вдоль берега, после чего жестко приводнилось. Всех, кто был на борту, удалось быстро эвакуировать, никто не пострадал.
У самолета оторвалась плоскость крыла вместе с закрепленным на ней двигателем. Причины происшествия устанавливаются.
Ранее учебный легкомоторный самолет разбился в Оренбургской области. Погибли инструктор и двое курсантов. Воздушное судно принадлежало Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации имени Новикова.