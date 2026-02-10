Самолет с 55 пассажирами упал сразу после взлета в Сомали

Самолет авиакомпании StarSky упал на мелководье Индийского океана вскоре после взлета из аэропорта Могадишо. Об этом сообщила газета Daily Mirror .

Воздушное судно, на борту которого находились 55 пассажиров, полетело вдоль берега, после чего жестко приводнилось. Всех, кто был на борту, удалось быстро эвакуировать, никто не пострадал.

У самолета оторвалась плоскость крыла вместе с закрепленным на ней двигателем. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее учебный легкомоторный самолет разбился в Оренбургской области. Погибли инструктор и двое курсантов. Воздушное судно принадлежало Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации имени Новикова.