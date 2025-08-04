Самолет рухнул в океан рядом с пляжем в Северной Каролине
Легкомоторный самолет разбился у пирса Оук-Айленд в Северной Каролине. Об этом сообщили городские власти изданию WECT.
«На борту находился только пилот, которому на берегу оказали помощь в связи с травмами, не угрожающими жизни. Самолет был найден и отбуксирован из воды», — уточнили авторы публикации.
Городская администрация сообщает, что служба безопасности была на месте происшествия. Она провела спасательную операцию на воде и оперативно вытащила пилота из воды.
«Изначально официальные лица заявляли, что расследованием занимается Береговая охрана, но теперь оно передано Федеральному управлению гражданской авиации», — добавили журналисты.
Ранее в Калифорнии разбился истребитель F-35. Реактивный самолет врезался в поле и загорелся. Пилот успел катапультироваться.