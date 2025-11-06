Самолет-разведчик ВВС США снова заметили над Черным морем

Самолет-разведчик американских ВВС вновь заметили над Черным морем рядом с берегом Крыма. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Журналисты отметили, что Boeing RC-135U Combat Sent с позывным JAKE37 запустили с территории базы ВВС США Милденхолл, находящейся в графстве Саффолк.

Сейчас судно летает в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем в непосредственной близости от берегов Крыма и Краснодарского края.

Самолет-шпион американских ВВС на этой неделе ведет разведдеятельность рядом с Россией. Во вторник, 4 ноября, Boeing RC-135U летал над Черным морем. Его полет зафиксировали от Севастополя к Сочи. Перед этим США отправляли исключительно военные дроны RQ-4 Global Hawk.

Boeing RC-135U Combat Sent позволяет передавать оперативные разведданные непосредственно президенту США Дональду Трампу и высокопоставленным военным.