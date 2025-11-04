Самолет американской разведки заметили над Черным морем

Самолет-шпион американских ВВС сейчас кружит над Черным морем. Он вылетел из Британии, чтобы провести разведдеятельность рядом с Россией, сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, полет Boeing RC-135U Combat Sent с позывным JAKE37 зафиксировали в нейтральном воздушном пространстве — он летает от Севастополя к Сочи.

Стратегический самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135U около пяти часов назад вылетел с военно-воздушной базы ВВС США Милденхолл в графстве Саффолк. Затем он пересек воздушное пространство Нидерландов, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии, а потом вышел в акваторию Черного моря.

Последний раз самолет ВВС США летал на этой точке 26 октября. Перед этим разведку вели с помощью военных дронов RQ-4 Global Hawk.

Ранее самолет-разведчик НАТО заметили в зоне наблюдения над приграничными территориями России.