Самолет-разведчик НАТО Artemis II снова облетел Черное море

Самолет разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II, курсирует над южной частью Черного моря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

Борт несколько раз пролетел с запада на восток и обратно на высоте 10,5 тысячи метров над нейтральными водами в южной части акватории. Он держится вне коридоров, установленных для гражданской авиации.

Самолет уже несколько месяцев взлетает с аэродрома в румынской Констанце и перемещается на некотором отдалении вдоль российских границ.

Его заметили 6 июля в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии. Над Черным морем борт появлялся 4 июля. Он совершил несколько маневров между Грузией, Турцией и Румынией.