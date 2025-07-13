Самолет разбился в лондонском аэропорту Саутенд

В Великобритании в лондонском аэропорту Саутенд разбился небольшой самолет. Об этом в соцсети написала полиция графства Эссекс.

«Мы остаемся на месте серьезного происшествия в аэропорту Саутенд. Незадолго до 16:00 (18:00 по московскому времени) нас предупредили о столкновении с участием одного 12-метрового самолета», — сообщили правоохранители.

На месте работают экстренные службы. Полиция в качестве предосторожности эвакуировала близлежащие гольф-клуб и регби-клуб.

В субботу над деревней Коккорево во Всеволожском районе над береговой линией Ладожского озера пролетел небольшой частный самолет TR-301. Воздушное судно летело низко над отдыхающими, создавая угрозу их безопасности. Росавиация начала проверку действий экипажа.