В Великобритании в лондонском аэропорту Саутенд разбился небольшой самолет. Об этом в соцсети написала полиция графства Эссекс.
«Мы остаемся на месте серьезного происшествия в аэропорту Саутенд. Незадолго до 16:00 (18:00 по московскому времени) нас предупредили о столкновении с участием одного 12-метрового самолета», — сообщили правоохранители.
На месте работают экстренные службы. Полиция в качестве предосторожности эвакуировала близлежащие гольф-клуб и регби-клуб.
В субботу над деревней Коккорево во Всеволожском районе над береговой линией Ладожского озера пролетел небольшой частный самолет TR-301. Воздушное судно летело низко над отдыхающими, создавая угрозу их безопасности. Росавиация начала проверку действий экипажа.
Архиепископ Подольский Аксий посетил Крестовоздвиженский храм в Серпухове
Самолет разбился в лондонском аэропорту Саутенд
«В могилу со своими деньгами ляжет». Милонов призвал запретить образы бездетных деловых женщин в кино
Ансамбль из Подольска победил на международном творческом конкурсе
Концерт классической музыки в прошел в усадьбе Плещеево в Подольске
Более 10 тысяч человек пополнили клуб «Активное долголетие» в Подольске с начала года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте