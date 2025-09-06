Самолет Пашиняна впервые пролетел над Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил зарубежный визит, используя воздушное пространство Азербайджана. Об этом в Facebook* сообщила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян.

Из-за карабахского конфликта армянские самолеты не летают над Азербайджаном уже три десятилетия.

«Самолет премьер-министра РА [Республики Армения] вылетел с зарубежным визитом через воздушное пространство Азербайджана 30 августа 2025 года и вернулся в Армению в ночь на 6 сентября», — сообщила Багдасарян.

Восьмого августа в Вашингтоне была подписана мирная декларация. После этого Армения обратилась к Азербайджану за разрешением на перелет самолета премьер-министра. Азербайджан дал положительный ответ.

Она также отметила, что азербайджанские самолеты уже долгое время поддерживают связь через воздушное пространство Армении, соединяя основную часть Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой.

Ранее Пашинян провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита ШОС в Китае. Темой стала мирная повестка между двумя странами. Стороны подчеркнули важность открытого диалога, взаимного уважения и обеспечения региональной безопасности.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.