Пашинян встретился с Алиевым на полях ШОС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита ШОС в Китае. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

По его данным, темой переговоров стала мирная повестка между двумя странами. Стороны отметили необходимость конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности.

Пашинян и Алиев также обратили внимание на позитивную динамику, сформировавшуюся по итогам встречи в США. В пресс-службе добавили, что саммит в Вашингтоне стал свидетельством процесса продвижения мира и нормализации отношений.

«Стороны достигли договоренности о продолжении контактов», — подчеркнули в кабмине.

