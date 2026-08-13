Самолет МиГ-29 в Польше получил повреждения при посадке из-за отказа тормозов

Польский МиГ-29 пострадал при посадке из-за отказа тормозной системы. Об этом сообщил портал Interia.pl .

«МиГ-29 потерпел крушение во время тренировочного полета», — заявили журналисты.

По их данным, при заходе на посадку заклинило тормоза. Летчик не пострадал, самолет уже начали ремонтировать.

При этом в сообщении отметили, что речь идет о техническом сбое, а не о катастрофе. Тормоза у МиГ-29 проверят специалисты, также они заменят поврежденные шины.

Ранее входящий в Военно-воздушные силы Турции самолет F-16 разбился во время тренировочного полета около города Ялова на северо-западе страны. Как отметили в турецком Министерстве обороны, пилот успел катапультироваться до падения воздушного судна. Причину случившегося не раскрыли.