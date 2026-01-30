Русскоязычный турист на рейсе Нячанг — Бангкок решил выпрыгнуть из самолета

Авиарейс из Нячанга в Бангкок был вынужден совершить экстренную посадку из-за происшествия с русскоязычным туристом. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По данным журналистов, мужчина принял психотропные вещества, разделся и попытался выпрыгнуть из самолета на ходу. В итоге авиалайнер приземлился. На выходе дебошира задержала тайская полиция.

Ранее в самолете, вылетавшем из Астаны в Бангкок, один из пассажиров ударил кулаком мужчину. Оба были пьяны. Окружающие попытались остановить драку. В итоге на место вызвали полицейских. Правоохранители задержали четырех иностранцев за хулиганство. Национальность участников конфликта не раскрыли.