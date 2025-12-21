Самолет из Парижа на Корсику экстренно сел в Лионе из-за неисправности

Летевший из Франции на Корсику самолет совершил аварийную посадку в Лионе. Об этом сообщила радиостанция RTL .

Рейс по маршруту Париж — Аяччо 20 декабря выполняла французская авиакомпания Air France. В 18 часов по местному времени ее самолету пришлось совершить аварийную посадку в Лионе. Причиной назвали технический инцидент.

Пассажиры рейса рассказали, что услышали глухой удар и почувствовали тряску. Одна из находившихся на борту женщин заметила в иллюминаторе горящее крыло самолета. Людей охватила паника, многие думали, что сейчас разобьются.

«Мы были как сельди в бочке; мы не контролировали ситуацию, не знали, что произойдет», — отметила другая пассажирка.

После экстренного приземления в Лионе Air France зафрахтовала другой самолет, который вылетел в 21:45 по местному времени.

Накануне тестовый запуск космического корабля Starship, ускоритель которого взорвался, подверг большой опасности несколько воздушных судов, следовавших над Карибским морем.