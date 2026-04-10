Самолет французских ВВС разбился во время учебного полета

Самолет Cirus SR-20 Военно-воздушных сил Франции разбился во время учебного полета над департаментом Альпы Верхнего Прованса. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на Министерство обороны.

Крушение произошло в безлюдной местности, поэтому на земле обошлось без разрушений и пострадавших. Оба пилота — инструктор и курсант — выжили и госпитализированы.

Такие легкомоторные самолеты французские военные используют для обучения пилотов.

Ранее новейший истребитель F-35 рухнул на испытательном полигоне в Неваде, недалеко от Лас-Вегаса. Летчик успел катапультироваться и получил лишь незначительные травмы. На земле никто не пострадал.