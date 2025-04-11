Самолет британской разведки заметили над Черным морем

Самолет британской разведки в сопровождении двух истребителей заметили в небе над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar .

По его информации, Boeing RC-135W вылетел с авиабазы Уоддингтон недалеко от Лондона около половины девятого утра по московскому времени и уже не менее четырех часов кружит над морем недалеко от берегов Румынии и границы с Одесской областью.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Франция и Великобритания обсуждают интервенцию на Украину, в частности в порты Одессы.

На совещании начальников западных генштабов, которое состоялось в Киеве, представители этих стран договаривались о параметрах такой миссии, уточнила она.