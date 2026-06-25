Самолет Ан-26, принадлежащий ВС Украины, слетал в Бельгию и Нидерланды из закрытого аэропорта во Львове

Согласно информации, полученной от источника в авиадиспетчерских службах Евросоюза, транспортный самолет Ан-26, принадлежащий Вооруженным силам Украины, совершил полет из закрытого аэропорта во Львове в Бельгию и Нидерланды. Самолет провел на территории ЕС около трех суток, после чего вернулся обратно во Львов, сообщил ТАСС .

Это не единственный случай, когда украинские транспортные самолеты летают в страны ЕС. В апреле 2026 года еще один борт совершил полет на военный аэродром Вунсдрехт в Нидерландах.

Данный Ан-26 ранее в мае 2026 года летал из Львова в Норвегию и Швецию, а затем вернулся обратно.

Вылеты и прилеты транспортных самолетов, как правило, фиксируются и в других закрытых аэропортах Украины, таких как Черновцы, говорится в сообщении.