Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку на юге Казахстана

Самолет Ан-2 экстренно приземлился в степной зоне Кызылординской области Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

«В дежурную часть МЧС поступило сообщение: в Кызылординской области самолет Ан-2, направлявшийся в сторону „Тан-Кумколь“, совершил вынужденную посадку. На борту находились три человека», — заявили в ведомстве.

Связи с экипажем не было, никто не знал, где он находится. Людей искали восемь часов, глубокой ночью их нашли в степи. К поискам подключили вертолет «Казавиаспаса» МЧС Казахстана. Найденных эвакуировали в поселок Теренозек, помощь врачей не понадобилась.

Ранее самолет, следовавший из Хабаровска на Сахалин, не смог быстро сесть из-за лисы, которая была рядом с местом посадки. В итоге судно ушло на второй круг. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.