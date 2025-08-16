Самолет Ан-2 разбился во время полета в Конго

Actualite: шесть человек погибли при крушении самолета Ан-2 в Конго

Гражданский самолет «Антонов» (Ан-2) рухнул на северо-востоке Демократической Республики Конго. Из семи находившихся на борту человек выжил только один, сообщил портал Actualite.

По данным издания, катастрофа произошла в 34 километрах от города Кисангани, столицы провинции Чопо в Конго. Отмечается, что на месте погибли шесть человек, включая полковника-командира батальона.

Среди жертв крушения — два пилота, которые были гражданами другого государства. Единственный пассажир на борту выжил, его доставили в госпиталь.

По предварительной версии, во время полета самолет задел верхушки деревьев, что спровоцировало катастрофу. Причины происшествия выясняются.

В июле в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Хабаровска в Тынду. Он потерпел крушение при заходе на посадку. Погибли 48 человек.