Самого близкого союзника России назвали в Кремле
Песков назвал Белоруссию самым близким союзником России
Белоруссия является самым близким союзником России. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«Белоруссия — самый близкий союзник страны, с которым объединяет союзное государство», — сказал он.
Песков добавил, что это формат новой генерации, самый развитый интеграционный формат на пространстве бывшего Советского союза, основанный на принципах взаимного уважения и взаимной любви, учета интересов друг друга.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал договор с Россией по безопасности. Согласно тексту документа, республика и РФ вместе будут реагировать не только на акты агрессии, но и любые угрозы их совершить. Стороны также обязуются в случае необходимости незамедлительно предоставлять военную помощь друг другу.