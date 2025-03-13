Самого близкого союзника России назвали в Кремле

Белоруссия является самым близким союзником России. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Белоруссия — самый близкий союзник страны, с которым объединяет союзное государство», — сказал он.

Песков добавил, что это формат новой генерации, самый развитый интеграционный формат на пространстве бывшего Советского союза, основанный на принципах взаимного уважения и взаимной любви, учета интересов друг друга.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал договор с Россией по безопасности. Согласно тексту документа, республика и РФ вместе будут реагировать не только на акты агрессии, но и любые угрозы их совершить. Стороны также обязуются в случае необходимости незамедлительно предоставлять военную помощь друг другу.