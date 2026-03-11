«Самое страшное преступление». Корейцев возмутили реальные фото серийной убийцы

В Южной Корее прокуратура опубликовала фотографии 20-летней серийной убийцы Ким Со Ен, которая до этого считалась красавицей. Корейские пользователи разочаровались, узнав, что все дело в подправленных снимках и ярком макияже, выяснило РИА «Новости» .

Девушку арестовали 19 февраля. Ким заподозрили в убийстве двух мужчин в Сеуле в начале этого года, а также отравлении еще троих в конце 2025 года и начале 2026-го. На свиданиях она подсыпала им лекарственные препараты в напитки. По данным следствия, девушка использовала мужчин, чтобы посещать дорогие рестораны и отели.

Когда общественность узнала об убийствах, то число подписчиков в ее предполагаемом аккаунте в Instagram* выросло с 265 до более чем 10 тысяч. Многие даже настаивали, что красотка с кукольной внешностью невиновна и призывали ее освободить.

Прокуратура страны опубликовала настоящие фото Ким Со Ен по требованию семей жертв и ситуация изменилась.

«Самое страшное преступление этой девушки — то, что она редактировала свои фото и притворялась красивой», — написал один из юзеров.

Другие пользователи добавили, что налицо сила макияжа и вообще Ким надо предъявить еще обвинения в надувательстве.

Проведенная психологическая экспертиза показала, что обворожительная «тарелочница» оказалась психопаткой.

