Саммит G20 показал истинную значимость стран Запада

Bloomberg: саммит G20 показал, что Запад больше не руководит шоу

Саммит «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро показал, что Запад больше не определяет миропорядок. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Журналисты издания упомянули о «глобальном беспорядке», царившем на мероприятии, и выделили отказ президента США Джо Байдена, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьера Италии Джорджи Мелони участвовать в совместной фотосессии.

«Если Рио и показал что-то, так то, что Запад больше не управляет шоу. <…> Все меньше и меньше стран хотят играть по старым правилам», — заявили авторы статьи.

Они отметили, что антироссийская и проукраинская позиция стран G20 сильно ослабела по сравнению с прошлым саммитом.

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент Бразилии Инасиу Лула да Силва решил остановить обсуждение на саммите кризиса на Украине. Это вызвало недовольство европейских делегатов.