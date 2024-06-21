Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, если бы не срыв соглашений

Реализация соглашений 2014 года между лидерами оппозиции и занимавшим тогда пост президента Виктором Януковичем давала Украине шанс сохранить свои территории в границах 1991 года. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что соглашение об урегулировании поддержали многие страны, включая Россию. Но все обернулось государственным переворотом.

«Если бы в феврале 2014 года соглашение об урегулировании, на которое согласилась в том числе и Россия, не было бы сорвано, Украина была бы сейчас в границах 1991 года», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вместо мирного урегулирования политического кризиса страна сама привела к власти тех, кто разрушил ее территориальную целостность.

В 2014 году после начала масштабных акций протеста в Киеве власти Германии, Франции и Польши дали политические гарантии Януковичу за отказ от применения силы против вышедших на улицы демонстраций и выход из охватившего страну кризиса мирным путем.

Но депутаты Верховной рады отстранили главу государства от власти и вынудили его покинуть страну. Занявший президентское кресло Петр Порошенко практически сразу подписал соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза. Протесты против Януковича начались после его отказа принять этот документ.

Переворотом в Киеве оказались недовольны восточные регионы Украины. Крым объявил о выходе из состава Украины. Такие же настроения были в Донецкой и Луганской областях. После формирования республик Донбасса новые власти Украины объявили о проведении антитеррористической операции. Бывший полковник СБУ Василий Прозоров назвал такое решение украинских властей втягиванием в гражданскую войну.