Силуанов заявил о плановом охлаждении экономики в России

Силуанов: России не рецессия, а плановое охлаждение экономики

В России сейчас наблюдается плановое охлаждение экономики. Такое заявление глава Минфина Антон Силуанов сделал в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

«У нас нет рецессии, смею вас заверить. У нас есть плановое охлаждение экономики», — подчеркнул он.

Министр обсудил с журналистом причины успеха российской экономики и неэффективность западных санкций. Он рассказал о том, как страна перестраивает торговые связи и укрепляет технологический суверенитет.

Также он коснулся возможного возвращения иностранных компаний и влияния колебаний цен на нефть из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке на состояние государственных финансов.

Силуанов подчеркнул, что у предпринимателей возникло желание вкладывать средства в новые проекты, и Россия будет постепенно выходить из более низких темпов экономического развития.

Ранее глава Минфина посоветовал почитать русскую классику для знакомства с финансами. Это книги «Ревизор», «Мертвые души» Николая Гоголя и «Вишневый сад» Антона Чехова.