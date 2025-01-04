Самая пожилая жительница планеты умерла в Японии

Самая пожилая жительница планеты японка Томико Итоока умерла в возрасте 116 лет. Об этом сообщил телеканал NHK. .

Итоока скончалась в доме престарелых в городе Асия префектуры Хего 29 декабря. Она была старшей из трех сестер. Примерно 30 лет назад женщина переехала жить в город Асия.

После того как в 2024 году в Испании в возрасте 117 лет умерла самая пожилая жительница планеты Мария Браньяс Морера, Томико Итоока заняла ее место. Ее возраст подтвердили организация LongeviQuest и Группа геронтологических исследований.

До этого японку считали самой пожилой женщиной страны. Похороны Итооки состоялись в субботу.

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