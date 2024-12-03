«Сам себе на уме». Почему лидер Сирии стал искать контактов с Турцией и в чем его вина

Президент Сирии Башар Асад начал искать контакты с Турцией на фоне последних событий в стране. В СМИ предполагают, что диалог между лидерами двух государств состоится на саммите в Дохе. Военный эксперт Евгений Михайлов на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко допустил такую возможность.

По его словам, «определенные лидеры» обвиняют Башара Асада в том, что президент ничего не сделал для укрепления сирийских позиций за четыре года перемирия, которого удалось достичь благодаря совместной работе Ирана, Турции и России. Теперь Асад всеми силами пытается остаться у власти, поэтому может попытаться связаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Судя по заявлениям Эрдогана о целостности Сирии, я думаю, что этот тертый политик, который сам себе на уме, вполне вероятно, <…> согласится на встречу с Башаром Асадом в той же Дохе», — объяснил Михайлов.

По мнению эксперта, некоторые американские политики надеялись, что сирийский конфликт оттянет внимание России от Украины, однако этого не произошло. Российская сторона уже давала шанс Сирии, но государство его использовало не до конца.